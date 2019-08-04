Yoğun bakım hizmetleri iyileştirilecek

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Çorum kamu hastanelerinden çevre iller ve Çorum’da sağlık tesisleri arasında yoğun bakımlara yapılan sevkler, klinik ve acil servislerden yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle sağlık tesisleri arasında oluşan sevk trafiği değerlendirildi.

Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya yoğun bakım hizmeti sunulan kurumların başhekimi ve yoğun bakım sorumlu hekimleri katıldı. (Haber Merkezi)