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Yoğun bakım hemşireliği için “sertifikalı eğitim programı”

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 27 Eylül - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında, 30 iş günü  “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı” düzenlenecek. 

Güncel 11.08.2021, 22:16
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Yoğun bakım hemşireliği için “sertifikalı eğitim programı”

Eğitimin başvuru süresi  dün başladı ve 27 Ağustos’a kadar devam edecek. 
Başvurmak isteyenler, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapıp buradaki başvuru formunu doldurarak drkalender1977@hotmail.com mail adresine gönderebilecekler.
Hemşire Reyhan Kalender’in sorumlu olduğu programa başvuru sırasında gerekli belgelerin de sunulması gerektiği bildirildi.(Haber Merkezi)
 

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