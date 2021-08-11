Yoğun bakım hemşireliği için “sertifikalı eğitim programı”

Eğitimin başvuru süresi dün başladı ve 27 Ağustos’a kadar devam edecek.

Başvurmak isteyenler, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapıp buradaki başvuru formunu doldurarak drkalender1977@hotmail.com mail adresine gönderebilecekler.

Hemşire Reyhan Kalender’in sorumlu olduğu programa başvuru sırasında gerekli belgelerin de sunulması gerektiği bildirildi.(Haber Merkezi)

