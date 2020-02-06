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YKS’ye başvurular başladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruları dünden itibaren 3 Mart 2020 tarihine kadar alacak.

YKS’ye başvurular başladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruları dünden itibaren 3 Mart 2020 tarihine kadar alacak.

06 Şubat 2020 Perşembe 23:19
YKS’ye başvurular başladı

ÖSYM tarafından YKS başvuruları alınmaya başlandı. Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

(AA)

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