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YKS’ye 30 bin 735 aday katılacak

ÖSYM Başkanlığı tarafından ülke genelinde haftasonu yapılacak olan 2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde 2019 - YKS İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

YKS’ye 30 bin 735 aday katılacak

ÖSYM Başkanlığı tarafından ülke genelinde haftasonu yapılacak olan 2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde 2019 - YKS İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:05
YKS’ye 30 bin 735 aday katılacak

2019 YKS’nin huzur ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ İl Milli Eğitim Müdür V. Yahya Çoban ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Levent Saygı katıldı.

sınavın huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adayların sınav konforlarını etkileyebilecek olası durumlar ele alınarak bu hususlarda alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Sınava ilimizde üç oturum için 102 sınav binasında yaklaşık 30 bin 735 adayın katılacağını ve 4 bin 500’e yakın personelin görev yapacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sınava ilişkin en güncel bilgilerin ve adaylara yönelik hazırlanan duyuru ile görsellerin ÖSYM Başkanlığının (http://www.osym.gov.tr ) resmi internet adresinde yer aldığını belirterek sınava girecek adayların ve tüm sınav görevlilerinin bu bilgileri sınav öncesinde titizlikle okumalarının ve takip etmelerinin yararlı olacağını önemle vurguladı. Prof. Dr. Öztürk, sınavın güvenliği ve selameti açısından gereken tedbirin alındığını belirterek sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bugün YKS/1 sabah, yarın ise YKS/2-3 olarak sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek. Sınavda sabah oturumları 10.15’te, öğleden sonraki oturum ise 15.45’te başlayacak. Sınav salonlarına alımlar ise 09.00-10.00 ve 14.30-15.30 saatleri arasında olacak. Bu saatlerden sonra bina kapıları kapatılarak adaylar salonlara alınmayacak. Aynı zamanda bugün 07.00.-17.00 ve yarın 07.00-15.30 saatleri arasında Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacak.

(Haber Merkezi)

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