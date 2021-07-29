YKS’de eşit-ağırlık Çorum ikincisi MatematikEvi’nden

MatemativEvi Kurucu Müdürü Tekin Tekeli ve diğer eğitimciler, Melih Gayı’yı tebrik ederken, Gayı’yı mutlu gününde ailesi de yalnız bırakmadı.

Hedefinin Boğaziçi Üniversitesi olduğunu belirten Melih Gayı, uzun soluklu bir çabanın sonucunda bu başarıyı yakaladığını belirterek, “9. sınıftan başlayarak her zaman derslerimi iyi tutmaya çalıştım. Ancak hedeflerimi belirleyip, YKS için ciddi olarak çalışmaya başlamam 11. sınıfın başından itibaren oldu. Hem okulumdaki hem MatematikEvi'ndeki hocalarımla birlikte belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda düzenli, planlı, sürekli ve stratejik bir çalışma yürüttüm. Yolun başında belirlediğim hedeflerime ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başta bugüne kadar desteklerini her mecrada sürekli olarak hissettiğim aileme, okuluma, MatematikEvi ailesine, öğretmenlerime ve üzerimde emeği olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.



MatemativEvi Kurucu Müdürü Tekin Tekeli ise, açıldıkları günden bugüne kadar birlikte emek sarf ettikleri Melih Gayı’nın istikrarlı ve disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı göstereceğinden şüphe duymadıklarını kaydederek, “Bu duyguyu bizlere yaşattığı için kendisine teşekkür ederiz. MatematikEvi ailesi olarak Melih Gayı ve ailesini tebrik eder, hayat boyu başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak üzerinde bulunan MatematikEvi’nde Kurucu Müdür Tekin Tekeli ve eğitimciler tarafından Melih Gayı’ya başarı plaketi ve çeşitli hediyeler verildi. (

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