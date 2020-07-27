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YKS’de 5 birinciden biri Çorum’dan çıktı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS birincilerini il bazında açıkladı.

Güncel 27.07.2020, 10:27 27.07.2020, 11:20
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YKS’de 5 birinciden biri Çorum’dan çıktı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Aygün, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları ardından sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaparak; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini il bazında duyurdu. 
Yaptığı paylaşımda Aygün, “YKS Birincilerimizin İlleri, TYT birincileri: 5 aday; Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday; İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan alınan bilgiye göre YKS’de birinciliğe ulaşan Çorumlu öğrencinin Bilgi Koleji Anadolu Lisesi’nde okuyan ve geçtiğimiz aylarda yapılan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’nda da Türkiye 102.’si olmayı başaran Muhammed Emin Arayıcı olduğu öğrenildi.

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