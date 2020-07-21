YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
Kontenjan klavuzu yayımlandı
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
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