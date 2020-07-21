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YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacağını açıkladı.

Güncel 21.07.2020, 15:31
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YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. 

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Kontenjan klavuzu yayımlandı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek. 

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. 

#YKS tercihleri 614 Ağustosta yapılacak
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