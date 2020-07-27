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YKS sonuçları açıklandı

2020 YKS sonuçları az önce açıklandı.

Güncel 27.07.2020, 10:25 27.07.2020, 10:27
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YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuç sorgulama ekranı sizler için bu haberde. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TERCİHLER NE ZAMAN?
Bir diğer merak konusu ise tercihlerin ne zaman yapılacağıydı, işte son o tarih... Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

YKS SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

#2020 YKS sonuçları az önce açıklandı
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