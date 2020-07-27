Flaş HaberYKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
2020 YKS sonuçları az önce açıklandı.
Güncel 27.07.2020, 10:25 27.07.2020, 10:27
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YKS sonuç sorgulama ekranı sizler için bu haberde. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
TERCİHLER NE ZAMAN?
Bir diğer merak konusu ise tercihlerin ne zaman yapılacağıydı, işte son o tarih... Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
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