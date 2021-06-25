YKS için tedbirler artırıldı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde önceki akşam Valilik Binası Toplantı Salonu’nda olağanüstü olarak biraraya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi üyeleri 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na istinaden bazı tedbirleri görüştü.

İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi uyarınca YKS’nin yapılacağı Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında ve Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin görüşülerek alınan kararlar şu şekilde duyuruldu. “Sınava girecek adayların acil iş ve işlemleri için nüfus müdürlüklerinin haftasonu açık bulundurulmasına, Sınav görevlileri ve adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, özel araçlarıyla yapacakları seyahatler izin belgesi aranmamasına, görev belgesi veya aday giriş belgesinin yeterli olmasına, kırtasiyelerin ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), açık olabilmelerine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına, şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılmasına, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin koordinasyon sağlanarak alınmasına, pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilmesine karar verilmiştir”

(Haber Merkezi)

