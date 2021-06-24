YKS haftasonu yapılacak

ÖSYM takvimine göre 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İki milyonu geçkin adayın katılacağı YKS’de Temel Yeterlik Testi (TYT) yarın, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran 2021 Pazar günü yeni tip koronavirüs önlemlerine uygun şekilde yapılacak.

Adayların sınavın yapılacağı salonlara yaklaşık 1.5 saat önceden gelmesi gerekiyor. Burada gerekli belgeleri kontrol edilen adaylar salonlara alınacak.

(Haber Merkezi)

