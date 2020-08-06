YKS Eşit Ağırlık ve Sözel birincisi Pınar Koleji’nden

Çorum’da yıllardır eğitim alanındaki çalışmalar ve faaliyetleri ile her zaman öğrencilerle ailelerinin gözde okullarından olmayı başaran Özel Pınar Koleji, YKS’de de büyük bir başarıya imza attı. Yeniden yapılanma sürecinde olan ve yapımı devam eden Silmkent kampüsünde de ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmetlerini sürdürecek olan Özel Pınar Koleji 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 2 milyon 425 bin öğrencinin ter döktüğü 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Eşit Ağırlık ve Sözel puan türünde Çorum birincisi çıkarmayı başardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın açıklanan sonuçlarına göre Özel Pınar Koleji öğrencisi Egehan UĞRAŞ, Eşit Ağırlık (EA) puan türünde Çorum birincisi ve Türkiye 142.si, Sözel (S) puan türünde ise Çorum birincisi ve Türkiye 126.sı olarak büyük bir başarıya imza atmış oldu.

İlimizin köklü eğitim kurumu olan Pınar Koleji Çorum birincisi olan Egehan UĞRAŞ ile birlikte Pınar Koleji’ni gururlandıran Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarı sağlamış tüm öğrencilerine MY Okulları ve Pınar Koleji kurucusu Murat YILDIRIM’ın da katıldığı bir törenle başarılarından dolayı ödül ve hediyeler verildi.

MY Okulları ve Pınar Koleji kurucusu Murat YILDIRIM törende yaptığı konuşmada öğrencileri Egehan UĞRAŞ’ın sağladığı başarı ile hem ÖZEL PINAR EĞİTİM KURUMLARI’nı, hem ailesini hem de ilimizi gururlandırdığını söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarı gösteren tüm Özel Pınar Koleji öğrencilerini, ailelerini, bu süreçte büyük katkıları olduğunu düşündüğü okul idarecileri, öğretmenler ve diğer personele de teşekkür eden Murat YILDIRIM: “Biz Pınar Koleji ailesi olarak birinci olan öğrencimizle birlikte ilimizde büyük başarı gösteren öğrencilerimizi kutluyoruz ve bundan sonraki eğitim hayatlarında ve yaşamlarında başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

MY Okulları ve Pınar Koleji kurucusu YILDIRIM ayrıca ilimizde diğer puan türlerinde de derece yapan ve önümüzdeki yıl üniversiteye devam edecek olan tüm öğrencileri kutlayıp başarılar diledi.

Pınar Eğitim Kurumları’nın büyümesine devam ettiğini belirten Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım ALPOĞLU da YKS’de büyük başarı sağlayan Eşit Ağırlık (EA)ve Sözel (S) puan türünde Çorum birincisi Egehan UĞRAŞ başta olmak üzere tüm öğrencilerini kutladı.

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