YKS bugün ve yarın yapılacak

Hitit Üniversitesi Rektörü, Çorum Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ülke genelinde yapılacak olan sınava katılacak olan tüm adaylara başarı diledi.

Sınavla ilgili yazılı bir açıklama yapan Rektör Öztürk, ilimizde bugün sabah ve yarın ise sabah ve öğleden sonra olmak üzere üç oturum halinde 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) uygulanacağını hatırlattı. Öztürk bugün sabah Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 65 sınav binasında 16 bin 705 adayın katılımı ile; yarın sabah yapılacak Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) 41 sınav binasında 11 bin 714 adayın katılımı ile ve yarın öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ise 4 sınav binasında 669 adayın katılımı ile gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

