YKS başarısına ödül

Milli Eğitim Müdürü Kodek, 2021 YKS’de derece yapan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri, Çorum birincisi Bahar Salman, Çorum ikincisi Ömer Faruk Şanlıer ve Çorum üçüncüsü Ceyda Duman’ı makamında ağırladı.

Kodek, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek plaket ve teşekkür belgesi verdi. Programda Çorum ikincisi Ömer Faruk Şanlıer'in ödülünü ise Okul Müdürü Süleyman İpek aldı.

Yakalanan başarının gurur kaynağı olduğunu söyleyen Kodek: “Çorum’da genel başarının daha yukarılara taşınması için hep birlikte var gücümüz ile çalışacağız. Öğrencimizi, ailesini, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve başarısında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

(Özlem KOŞA)

