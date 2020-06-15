YKS adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.
Güncel 15.06.2020, 15:07
92
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 15 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:45
|Akşam
|20:19
|Yatsı
|22:09