YKS 2021 tercih tarihleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."