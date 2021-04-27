YİNE YÜREĞİMİZ YANDI: ŞEHİTLERİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit olduğunu duyurdu.

Ayrıca Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu.

27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık’ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenin ardından memleketi İzmir’e gönderildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (22) Osmaniye'deki baba evine de acı haber ulaştı.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileriz.