Yine Çorum’un hakkı yendi!

1970’li yıllarda TRT ve Hürriyet muhabiri olarak, Çorum’u “yalnızca 3. sayfa haberleriyle değil” olumlu yönleriyle ve başarılarıyla da ülke gündemine taşıyabilmek için çok çaba harcadım. 35 yıldır da ÇORUM HABER’le, düzeyli, yapıcı bir gazetecilik anlayışıyla, Çorum’un sorunlarını, beklentilerini duyurmaya, kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum.

1980’li ve 90’lı yıllarda, “olanaksız görülen” pek çok yatırım ve hizmetin Çorum’a kazandırılmasını, etkin biçimde kamuoyu oluşturarak, karar vericiler üzerinde toplumsal baskı yaratarak sağladım.

Biliyorsunuz, biz medyayı, (yerel medya ‘milli’ değilmiş gibi) ulusal-yerel diye ayırmıyoruz. Onun yerine “yaygın medya” demeyi tercih ediyoruz. Ve yaygın medyanın haber kriterlerini de çok iyi biliyoruz. O yüzden, Çorum’la ilgili bizim önemsediğimiz bazı haberlerin yaygın medyada haber olmayışını anlayışla karşılıyoruz.

Ama, “çifte standart” gördüğümüzde, üzülmekten kendimizi alamıyoruz. En son örneğini, şu birkaç gün içinde yaşadık. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 3.300 çalışanından hiç birinin işine son vermeyeceğini, tersine istihdamı % 10 oranında artırarak 330 kişiye daha iş vereceğini açıkladı.

Virüs salgını ortamında herkes kabuğuna çekilirken, bu, Anadolu’dan yükselen güçlü bir sesti, örnek bir çıkıştı. Ve bu haber, tüm ajanslar tarafından servis edildi. Ama gelin görün ki, “bakanların telefon edip Ahlatcı’yı kutlamalarına neden olan” bu olumlu haber, yazılı ve görüntülü medya tarafından gereği gibi değerlendirilmedi.

Bu tutum, medya kuruluşlarının firma reklamından kaçınmaları şeklinde yorumlanıyordu ki, Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un “işçi çıkarmayacakları” yolundaki açıklaması, tüm medyada “baş haber” oldu. Ve ne yazık ki bu durum, benim gibi tüm Çorumlular tarafından da “çifte standart” olarak, buruklukla karşılandı.

Bir kez daha sormak durumunda kalıyoruz: Anadolu’dan çıkan değerler, neden görülmüyor? Türkiye, İstanbul’dan mı ibaret?