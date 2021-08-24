Yine aynı yer: yaşlı adamın 10’uncu kez intihar girişimi

ÇORUM’da kendisine ait dairenin balkon ve camına çıkarak bugüne kadar 10’uncu kez intihar giriminde bulunan M.C., bir kez daha polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olay Kale Mahallesi Zafer Sokak’ta meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine yeniden yaşlı adamın yaşadığı Apartman’ın bulunduğu bölgeye giderek gerekli önlemler alındı.

10’uncu kez intihar girişiminde bulunan M.C., ikna edilerek önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Yaşlı adamın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bugüne kadar sürekli olarak tedavisi sonrası evine gönderildiği öğrenildi.(Yusuf ÇINAR)