Yine aynı yer! Bu kez ucuz atlatıldı
ÇORUM’da, geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonucu büyük hasar gören ve yeniden tamir edilen binanın çatı katında 2’inci kez yangın çıktı. Çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Güncel 20.07.2020, 20:12 20.07.2020, 20:13
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Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’ndeki 8 katlı apartmanın çatısında, geçtiğimiz yıl çıkan yangın güçlükle söndürülmüştü. Bugün ise aynı binada ve aynı katta ikinci kez yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise apartman sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Paniğe neden olan yangında sonrası polis inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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