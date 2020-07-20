Yine aynı yer! Bu kez ucuz atlatıldı

Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’ndeki 8 katlı apartmanın çatısında, geçtiğimiz yıl çıkan yangın güçlükle söndürülmüştü. Bugün ise aynı binada ve aynı katta ikinci kez yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise apartman sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Paniğe neden olan yangında sonrası polis inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.