Yılmaz’dan Pazartesi Pazarı hatırlatması

ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 gün kurulan Pazartesi Pazarı’nın artık sadece Pazartesi günleri kurulmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, sebze pazarlarında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin ise Türkiye’nin diğer şehirlerine bakıldığında örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bu konuda çok titiz davrandığını ve pazar yerlerinde olağanüstü önlemler aldığını ifade eden Yılmaz, alınan önlemlerden hem pazarcı esnafının hem de pazara alışveriş için gelen vatandaşların memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin birçok şehrinde sebze pazarlarının kapatıldığına dikkat çeken Erdoğan Yılmaz, Çorum’da alınan önlemler sayesinde pazarların kapatılmadığını ve vatandaşların marketlere mahkum edilmediğini belirtti.

Pazar yerlerinde alınan olağanüstü önlemler için Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ve emeği geçen herkese Oda Yönetim Kurulu ve pazarcı esnafı adına teşekkür eden Erdoğan Yılmaz, “Bu zor günleri elbet aşacağız. Pazarlarda alınan önlemlere özen gösteren pazarcı esnafıma ve vatandaşlara da minnettarız. Pazarcı esnafımdan tek isteğim ise maske, mesafe ve temizliğe özen göstermeye devam etmeleridir” dedi.