Yılmaz’dan BELTAŞ ve Kurban eleştirisi

Mezbahanın BELTAŞ’a devredilmeden önce alınan kararla hayvan kesim ücretlerinin belirlendiğini, 2019 yılında büyükbaş için 150, küçükbaş hayvan için de 30 lira kesim ücreti alındığını dile getiren Yılmaz, “Kurban Bayramı’nda tarafımıza şikayet geldi.

Büyükbaş kesim ücreti olarak 400 TL ödeyen bir vatandaşımızdan dekontunu aldık. 400 TL’de ayrıca parçalatmaya ödemiş. Şehrin genel bütçesinden yapılan mezbahaya vatandaşımız bu kadar para ödemiş. Neden bu kurban kesimi ücretsiz olmadı da normal belirlenmiş fiyatın üstünde kurban kestik. Siz kavurma yapacağız dediğiniz de biz yanlış anlamışız. Vatandaşı bu Kurban bayramında kavurmuşsunuz” şeklinde konuştu.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR VAR

Konuşmasında belediyede görevli olup birden fazla maaş alanların bulunduğunu dile getiren Tuncay Yılmaz, BELTAŞ’ın 10.03.2016 tarihinde kurulduğunu ve belediyeye hibe yöntemiyle devredildiğini, kurulduğunda sermaye tutarının 1 Milyon TL iken hemen 5.ayın 31’inde sermaye artırımına gidilerek sermayenin 10 Milyon TL’ye çıkarıldığını bundan 5 ay sonra BELTAŞ’da tekrar bir sermaye artırımı yapılarak miktarın 12.5 milyon liraya çıkarıldığını ifade etti. BELTAŞ’ın sermayesinin kuvvetlendirilmesini defalarca eleştirdiklerini anlatan Yılmaz, “01.02. 2017’de o dönemki BELTAŞ yönetim kurulu bir karar alıyor. Şirket Başkanına verilecek ücret asgari ücretin yüzde 50’sini geçmesin yani o dönemki ücret 1404 lira olduğuna göre başkan 2 bin 106 lira alsın. Başkan yardımcılarının maaşı net yüzde 30’unu geçmesin ve üyelerinki de yüzde 15’ini geçmesin diye karar alınıyor. Ardından BELTAŞ’ın yönetimi değişiyor. Yeni Yönetim Kurulu Sayın İsmail Yağbat, Sayın Lemzi Çöplü, Sayın Turan Candan’dan oluşuyor. Tekrar bir karar alınıyor. BELTAŞ başkanına 5 bin TL verelim. Yönetime ve başkan yardımcılarına 4 bin 500 TL verelim. Üyelere de 3 Bin TL verelim diye karar alıyorlar. Çorum Belediyesi’nde kaç çalışan birden fazla ücret almaktadır? Diye sordu.

Eleştirilerinde makam aracı konusuna da değinen CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, “Sizin bindiğiniz AUDI marka aracı araştırdık ve işin içinden çıkamadık. Bu araç 2014 yılında alınıyor. Belediyeden düzenli ihale alan bir firma tarafından kaskosu yapılıyor. Bu aracı Çorum Belediyesi muhtemelen kiralıyor. Kaskolar o turizm firması tarafından yaptırılıyor. 2017’de bu araç yine bir başka firmaya devrediliyor. Ama doğrudan ilk firmayla bağlantısı var.20.04.2020’de bu aracın kaskosunu Çorum Belediyesi yaptırıyor. Bu araç Çorum Belediyesi’ne hibe edilmişse onu bilelim. Satış yapıldıysa onu bilelim. Satış yapılmadıysa enteresan bir durum oluyor. Turizm firmasıyla BELTAŞ bir anlaşma yapıyor. Kaskosunun turizm firmasında olduğu dönemde aracı kiralayan BELTAŞ, kiracı olarak kabul eden firma ama araç sizin altınızda.2014 yılında başkan yardımcılarına tahsis edilen araçların Çorum Belediyesi’ne maliyeti nedir kaç liradır” ifadelerine yer verdi.

ÇORUM’DAKİ KESİM ÜCRETLERİ İSTANBUL’LA KIYASLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’ın eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, “Allah aşkına bir gün Tuncay bey gelip burada bir proje anlatsın. Sokak sokak proje yapalım. Arabanın tekeri bilmem neyi bizim bunlara harcayacak vaktimiz yok” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurban kesiminde 1200 TL aldığını ancak kurban kesiminin yapılmadığının görüldüğünü ifade eden Başkan Aşgın, “Bütün belediyeler içinde Çorum Belediyesi’nin kurban kesim ücretlendirmesinde en makul ücreti koyduğunu görürsünüz. Bana çok sayıda teşekkür geldi. Açıkçası burada konuşulması gereken 1200 lira alınıp kesilemeyen kurbanlar ve kurban sahiplerinin feryatları olması gerekirdi. Bu konuyu ben arkadaşlarımızın vicdanına havale diyorum. Oradaki karşılaştırmayı yapacaklardır” dedi.

“İŞ YAPAN ALKIŞLANMALI”

BELTAŞ yönetiminin aldığı maaşlar konusunda da konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Beltaş’ın yeni kurulduğu yıllarda yapılacak iş de olmaması nedeniyle maaşların öyle belirlendiğini ancak şimdi mezbaha halk ekmek ve halk etin de BELTAŞ’a bağlı olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Bu fiyatlara fir8maları yönetebilecek bir başkan bulamazsınız bu arkadaşların alkışlanması gerekir.2017 ile BELTAŞ şu an aynı koşullarda ve iş yükündeyse hepimiz eleştirelim” dedi.

Konuşmasında kiralık sistemi bitirmeye çalıştıklarından da söz eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Büyük oranda bitirdik. Devlet malzeme ofisinden 52 adet araç aldık, parasını peşin ödedik. AUDI araca gelince 2014 model araç. Çorumdaki makam araçlarına bakın kimler neye biniyor. Bu anlamda bir hevesi olan biri değilim. Biz bu araca bir kuruş kira ödemiyoruz. Bu aracı sadece kasko bedelini ödeyerek belediyemiz kullanıyor. Genellikle başkan değişince araçlarda değişir. Biz bu milletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkına helal gelmemesi için bunu gündeme bile almadık. Makam odama bir çivi bile almadım” dedi. (Haber Merkezi)