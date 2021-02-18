Yılmaz, Şeyh Abbas Külahi'yi unutmadı

CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün 15 Şubat 1963’de vefat eden Abbas Külahi’nin ölüm yıldönümü... Ölene kadar sarık cübbesini hiç çıkarmamış bu din adamı Abbas Külahi. Kabri Hıdırlık'ta. 1873 yılında doğuyor, 15 Şubat 1963 yılında vefat ediyor. Ama hainler cumhuriyete karşı çıkarken bu mübarek şahıs tüm Çorum'u organize edip Kuvayi Milliye ve milli mücadeleye destek veriyor.

CHP olarak bizim mücadelemiz dinle, sarıkla, cübbe ile ve başörtüsü ile değil. Bizim mücadelemiz hainlerle, sarıklı, cübbeli din istismarcılarıyla, din tacirliği yapan arka planda her türlü ahlaksızlığı yapıp milletin karşısında din üzerinden makam devşirene, din üzerinden kendisine rant sağlayanlarla. Cumhuriyet hocalarının ellerinden öpüyoruz. Abbas Külahi'ye ve O'nun devamındaki cumhuriyet geleneğini baş tacı yapıp taşıyan tüm hocalarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)