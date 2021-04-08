Yılmaz: “Leblebinin farklı sıcaklarda kavrulmasının Çorum’a katkısı ne?”

Belediye ile Hitit Üniversitesi arasında gerçekleştirilen “bir fikrim var” isimli proje kapsamında bir akademisyen tarafından hazırlanan “Leblebide farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi ve üretim süreci optimizasyon” adlı projeye 15 bin liralık destek verildiğini kaydeden Yılmaz, “Leblebinin farklı sıcaklarda kavrulmasının Çorum’a ve leblebi esnafına ne gibi bir yararı var? Lütfen çıkıp biri bunun izahını yapsın” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün eleştirileri üzerine kürsüye çıkan Yılmaz, Denetim Komisyonu üyelerinin 45 gün görev yaptığını belirterek, “Bu komisyon, Belediye’yi denetlemek için vardır. İç denetim mekanizmasının bir parçasıdır. Muhalefet raporla ilgili eleştirilerini yöneltir, idare ise cevap verir. Ama burada tam tersi oluyor” dedi.

Doğrudan temin yönteminin ve maliyet hesaplamalarının yanlış yapıldığının tespit edildiğini, yine ‘leblebinin farklı sıcaklarda kavrulmasının verdiği tepkimeyle’ ilgili hazırlanan projeye Belediye’nin vereceği maddi desteğe şerh konulmuştur. Bunları burada dile getirmeyeceğiz de nerede dile getireceğiz?” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

