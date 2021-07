Yılmaz Kaya’ya Genel Müdür Üstün’den övgü

Kaya ve Üstün arasında yapılan görüşmede Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin etkinliklerinin artırılması ve geleceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Genel Müdürümüze yeni görevinde başarılar diledim. Birlik olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden taleplerimizi ilettik. Sağ olsun bize her zaman destek olacaklarını belirttiler” diye konuştu.

Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üstün yaptığı konuşmada; “Biz ülkemizdeki birlik ve kooperatifleri çok önemsiyoruz. Birlikler üreticilerin biraraya gelerek oluşturdukları bir yapı; bu yapıyı güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Birlikten güç doğar fikrini benimsiyoruz ve destekliyoruz. Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya'yı yakinen takip ediyorum. Çok başarılı çalışmalar yaptığını görüyoruz. Heyecanını ve gayretini takdir ediyorum. Bizim de bakanlık olarak her zaman desteğimiz devam edecek. Başarılı çalışmaları görünce üreticilerimiz adına mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan da eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)