Yılmaz Kaya, Bakan Pakdemirli ile görüştü
Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile biraraya geldi.
Güncel 07.07.2021, 22:16
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Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini de başarıyla yürüten Yılmaz Kaya beraberinde Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile biraraya gelerek bir süre görüştü.
Kaya ve Aslan’ın Bakan Pakdemirli ile sektörel gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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