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Yılmaz: “Cicim ayları bitti, vatandaş icraat bekliyor”

CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “31 Mart’tan bugüne kadar 16 aylık bir süreç geçti. Biz her defasında siyasi nezaket gereği yeni seçilmiştir diyorduk. Ancak bugün 2 Temmuz. Yaklaşık 16 ay oldu. Bu mecliste yeni seçilen yönetimle birlikte belediyenin en azından bir röntgenini çekelim. 3 başlıkta paylaşmak istiyoruz. Cicim ayları bitti. Vatandaş artık bu şehirde hizmet beklemektedir” dedi.

Güncel 02.07.2020, 23:47
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Yılmaz: “Cicim ayları bitti, vatandaş icraat bekliyor”

Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden buyana üç icraatının bulunduğunu, bunların “Mor Taksi uygulaması”, “Kamışlıevler Park açılışı” ve “torpilli kadrolar” olduğunu söyleyen Yılmaz, “Oysaki seçildiği dönemde bu kürsüden ‘ALİ’ olacağım, yani adaletli, liyakatli, istişare yapacağım demişti. Biz de çok heyecanlanmıştık. Ancak geldiğimiz noktada bırakın ALİ olmayı, korkarım elimizdeki Halil İbrahim’i bile kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı.

PROMOSYON İHALESİNİ SORDU

Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Enteresan bir bilgiyle karşılaştık. Promosyon ihalesi yapıldı. 2 defa ihaleye çıkıldı. 2 defa iptal edildi. Daha sonra 5 yıllığına bir devlet bankasına bu promosyon ihalesi 2400 TL şirket personeline, 4 bin 500 TL de normal memur personele verilmek üzere anlaşıldı. Sorumuz şudur, ihaleden çekildiği halde bir devlet bankasına bu ihale verilmiş midir? İkinci sorumuz, alınan maaşlar kısmında yüzde 50 fark yokken promosyonda neden yüzde 50 fark vardır?”

“MİLLİ EĞİTİM İLE İMZALANAN PROTOKOLÜN AKIBETİ NE OLDU?”

“Başkan bey bayramda basın ile yaptığı toplantıda ‘CHP imam hatibi yıkamazdı’ dedi. O yolun ilk 1994 yılında programa aldıran, arkasından etrafındaki istimlakları yapan herkesten ve açmayı da Allah size nasip etti, sizden de Allah razı olsun. Güzel bir yol ama bunla alakalı 2 tane sorumuz var. Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim arasında bir protokol var. Çorum Belediyesi İmam Hatip Okulu yapacak, bunun karşılığında Milli Eğitim mevcut araziyi belediyeye devredecek. Böyle bir protokol var mıdır? Varsa Çorum Belediyesi sözünü tutmuştur. İmam Hatip yapmıştır. Öyleyse belediye neden mevcut arazisini almıyor? Aldıktan sonra Çorum halkı için hizmete açılmalıdır. Yeşil alanlar, kültür merkezleri yapılmalıdır. Bir vakfın elinde kalmamalıdır. Çorum Belediyesi’nin hakkıysa o arazi belediyeye teslim edilmelidir.”

(Haber Merkezi)

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