Yıllık enflasyon yüzde 14.97

Tr 83 bölgesinde Ocak 2021'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre % 1,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 1,41 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) % 16,61 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,30 oranında artarken, ülke genelinde aynı dönemde TÜFE bir önceki aya göre % 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 1,68, bir önceki yılın ayni ayına göre % 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre % 12,53 oranında arttı.

TÜFE’ de Ocak 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgede aylık bazda en yüksek artış % 3,34 ile "Sağlık" grubunda gerçekleşirken, bunu % 2,76 ile "Gıda ve Alkolsüz lçecekler", % 2,34 ile “Eğlence ve Kültür" ve % 2,16 “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri” grubu izledi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren gruplar ise % -3,50 ile “Giyim ve Ayakkabı", % -0,04 ile “Haberleşme” olan bölgede sadece "Eğitim” ana harcama grubunda değişim olmadı.

Aynı dönem için ülke genelinde ana harcama gruplarına bakıldığında bir önceki aya göre en yüksek artış % 4,25 ile "Sağlık" grubunda gerçekleşirken, bunu % 3,02 ile "Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar", % 2,90 ile "Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri” ve % 2,48 ile “Gıda ve Alkolsüz Içecekler" grubu izledi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren gruplar ise % -4,37 ile “Giyim \/e Ayakkabı", % -0,03 ile “Eğitim” oldu.

Türkiye’de Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

TR 83 bölgesinde Ocak ayında fiyatı en çok artan ürünler; Mandalina (% 50,34), Yoğurt (% 15,44) ve Doğal Gaz Abonman Ücreti (% 14,05) olup, fiyatı en çok azalan ürünler; Karnabahar (% - 47,93), Domates (% -26,48) ve Kabak (% -16,10) oldu.

TÜFE’ de Türkiye geneline bakıldığında aynı dönemde fiyatı en çok artan ürünler; Mandalina (% 26,77), Otoban Geçiş Ücreti (% 25,50) \/e Salatalık (% 21,29) olup, fiyatı en çok azalan ürünler; Karnabahar (% -45,79), Domates (% -21,17) ve lspanak (% -17,60) oldu.

(Haber Merkezi)