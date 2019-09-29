Yılların eskitemediği Çorum Lisesi dostluğu

Hocaların hocası olarak ifade edilen Metin Aşkın’ın yıllarca eğitime hizmet verdiğini, her öğretmenin ukdesinde onun gibi bir öğretmen olmanın bulunduğunu dile getiren Güneş, her öğretmenin onun gibi olmasının mümkün olmadığını kaydetti. Metin Aşkın’ın bir sözünü hatırlatan Halit Güneş, gençlerin hayalleri ile yaşlıların ise anıları ile yaşadığını belirterek okul mezunlarının düzenli olarak bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Güneş, “Bu okul sizin yuvanız. Ne zaman isterseniz sizleri görmekten mutluluk duyarız” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Çorum Lisesi mezunları tek tek kürsüye gelerek hem kendilerini tanıttı hem de okul hayatlarındaki anıları paylaştı.

(Erkan BAYATLI)