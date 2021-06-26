Yıllardır arıyor… O hayatta ancak gören yok!

Çorum’da yaşayan Satılmış Barın, kardeşi Arslan Barın’ın henüz 13 yaşındayken ilkokul 3’üncü sınıfta okuduğu sırada bir anda ortadan kaybolduğunu ve aradan 48 yıl geçmesine rağmen bulamadıklarını söyledi. Rahmetli olan anne ve babasının da yıllar önce kardeşi Arslan için kayıp başvurunda bulunduğunu ancak hiçbir gelişme olmadığını belirten Barın, kendilerine gelen her ihbarı da değerlendirdiklerini ifade etti. İstanbul, Ankara gibi pek çok ile gidip kardeşini aradığını ama bulamadığını söyleyen Barın, elinde kalan tek fotoğrafla bakıp hasret giderdiğini anlattı.

‘KARDEŞİMİ ÇOK ARADIK FAKAT BULAMADIK’

Satılmış Barın, “Yıllar geçti kardeşimin yüzünü görmedim, nüfus müdürlüğünde sağ görünüyor. Ancak, kendisi ortada yok. Biz iki kardeştik, annemiz ve babamız öldü, burada onun arazileri var. Yeter ki gelsin, beraber ekeriz biçeriz. Kayıp kardeşimle ilgili elimizde sadece bir fotoğrafı, birde yaşadığına dair bir belge var. Kardeşimi çok aradık fakat bulamadık. Ben emekliyim, çok şükür malım mülküm var. Arazilerimiz de var, kardeşim burada olmadığı için ailemizden kalan mirası, hiçbir yakınıma da veremiyorum. Çünkü mal varlıklarımızda onun da hisseleri var. Hadi malı mülkü geçtik, en azından yüzünü görsek o da yetecek bize” diye konuştu.

‘ÇIK GEL DE YÜZÜNÜ GÖRELİM’

Kayıp Arslan Barın’ın yengesi aynı zamanda okul arkadaşı Bayramiye Barın (62), “Ben 1’inci sınıfa gidiyordum, o da 3’üncü sınıfa gidiyordu. Bir gün Arslan’ın ortadan kaybolduğu söylendi. Aradan yıllar geçti, yüzünü gören ve yerini bilen yok. Biz onun malını, mülkünü istemiyoruz. O bizim canımız ciğerimiz, 4 yeğeni var ve hepimiz onu özledik. Biz hepimiz seni çok özledik, çık gel de yüzünü görelim” şeklinde konuştu.

(Yusuf ÇINAR)