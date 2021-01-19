Yıllar sonra Semiramis
Türk Pop Müziği'nden rüzgâr gibi geçen ve iki Altın Plak alarak damgasını vuran sinema ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan'ın, 1969-1975 yılları arasındaki çok kısa süren müzik kariyerinde yayınladığı üçüncü ve son albümü "Semiramis", yıllar sonra yeniden plak formatıyla satışa sunuluyor.
Güncel 19.01.2021, 20:25
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Türk Müzik tarihinde önemli bir yeri olan, Arabesk, Alaturka ve Türk Pop Müziği'nden örnekler taşıyan bu albümdeki unutulmaz şarkılar, yeni teknolojik imkânlarla 180 gr ağırlığında ve orijinal analog kayıtlara sadık kalınarak hazırlandı.
"Semiramis", 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kervan Plak etiketiyle ve Esen Elektronik işbirliğiyle tüm müzik marketlerde satışa sunulacak... (Haber Merkezi)
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