Yıllar sonra Semiramis

Türk Müzik tarihinde önemli bir yeri olan, Arabesk, Alaturka ve Türk Pop Müziği'nden örnekler taşıyan bu albümdeki unutulmaz şarkılar, yeni teknolojik imkânlarla 180 gr ağırlığında ve orijinal analog kayıtlara sadık kalınarak hazırlandı.

"Semiramis", 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kervan Plak etiketiyle ve Esen Elektronik işbirliğiyle tüm müzik marketlerde satışa sunulacak... (Haber Merkezi)