Yıllar akıp gidiyorsa da ilkelerimiz sapasağlam!
Gazeteniz ÇORUM HABER, bugün yayın hayatında 36 yılı geride bırakıp 37. yılına giriyor.
Güncel 17.09.2021, 01:16
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Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ise, meslekte 51 yılı tamamlayıp 52. yıla adım atıyor.
Her yıl Çorum’un bir köşesinde çekilen kuruluş yıldönümü fotoğrafları, bu kez 2020’de dünyanın en iyi statları arasında gösterilen Çorum Stadı’nda gerçekleştirildi.
ÇORUM HABER çalışanları, yeşil çimlerin üzerinde ve tribünlerde, Belediye Basın Birimi’nden Enes Tekinasa'nın objektifine, büyük bir heyecanla ve “hep daha iyisini yapma” kararlılığı içinde poz verdiler.
ÇORUM HABER mensupları, gazetenin kurucusu ve yöneticisi Mehmet Yolyapar’la tribünlerde ve maraton tribünü önünde…
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