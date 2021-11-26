Yılın öğretmeni Mehmet Fidan 

Millî Eğitim Bakanlığı’nca öğrencilerin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, fedakârlıkları ve özel nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş ve mesleki çalışmalarıyla öne çıkan öğretmenlerin her yıl belirlendiği programda ilimizi temsil eden Mehmet Fidan başarıları ile de ilgi odağı oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen öğretmenler törende başarılarından dolayı tebrik edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Özer’in katıldığı ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu. Külliye’de yapılan programda öğretmenler sanatçı Aylin Şengün Taşçı’nın seslendirdiği eserleri de dinledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarının öğretmenler için sahne aldığı kutlamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.



MEHMET FİDAN, KİMDİR?

“Birçok projede yer alan Mehmet Fidan'ın yapmış olduğu çalışmalar şu şekildedir; TÜBİTAK Öğrenci Araştırma Projeleri Yarışmasında danışmanlığını yaptığı projeler son 5 yılda 6 Türkiye derecesi elde etmiştir. Ayrıca Bölge Finalleri yarışmasında ise 9 bölge birinciliği bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etmiştir. TÜBİTAK Bilim Toplum Destek Programları Projeleri kapsamında 2 adet yürütücülüğü yapmıştır. Uluslararası kongrelerde 2 adet sözlü sunum ve poster sunumu yapmıştır. Ulusal kongrelerde de sözlü bildirileri bulunan Mehmet Fidan'ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Son 5 yılda 70'in üzerinde proje hazırlayan Mehmet Fidan, öğrenci araştırma proje yarışmalarına en çok proje ile katılım sağlayan danışman olmuştur. Ayrıca Teknofest Uzay ve Havacılık Festivaline katılım sağlayarak ilimizi finallerde temsil etmiştir. Çok sayıda projede atölye liderliği ve eğitmenliği bulunan Mehmet Fidan, Millî Eğitim Bakanlığı Kitap Yazma Komisyonlarında yer almıştır. 2 adet kitap bölümü yazarlığı bulunan Mehmet Fidan, halen çalışmalarına Çorum BİLSEM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde devam ediyor”

(Volkan SINAYUÇ)