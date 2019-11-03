Yılın ilk karı düştü

Çorum’da havaların aniden soğumasıyla beraber yılın ilk karı yüksek kesimlere düştü.

Kargı’ya bağlı Gümüşoluğu Köyü’ne mevsimin ilk karı düştü. Kargı’nın yayla köyleri başta olmak üzere birçok köyü kış mevsimine girmiş durumda.

Öte yandan Mecitözü’nün Kırklar Dağı da bu sene kara erken kavuştu. Sorkoğlan, Üçköy, Devletoğlan bölgesinde bulunan Kırklar Dağı’nın etrafında bulunan tüm köyler soğuk bir havayla karşı karşıya. Kırklar Dağı bölgesinde bulunan köyler, 1 Kasım itibariyle kar sürprizi ile karşılaştı.

(Haber Merkezi)