Yılın ilk günü sabah namazında buluştular

Çorum İl Müftülüğü tarafından 1 Ocak 2022 sabahı düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ailece Camideyiz, Milletçe Duadayız” isimli etkinlik uyarınca Çorum’da da başta Ulucami olmak üzere ilimiz merkez ve ilçelerindeki camilerde sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı program kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da 1 Ocak 2022 Cumartesi günü sabah tüm camilerde organize edilen “Ailece Camideyiz, Milletçe Duadayız” temalı buluşmaya AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılımın yoğun olduğu gözlenen Ulucami’deki etkinlikte Kur’an-ı kerim tilaveti, İl Müftüsü Muharrem Biçer'in sohbet ve duası, cemaatle sabah namazı ve tesbihatın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Camileri tıklım tıklım dolduran vatandaş, program sonunda Çorum Belediyesi’nin sunduğu sıcak çorba ile ısındı.



(Volkan SINAYUÇ)

