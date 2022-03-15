Yılın Başhekimi Çorumlu doktor Aziz Ahmet Surel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ankara’da düzenlenen toplantıya ilimiz adına iştirak eden Sağlık Müdürü Sobacı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ankara’da düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde sağlık sisteminin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimler ile sağlık çalışanlarının tamamına minnet duygularını ifade ederek yerli aşı TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere ülkeyi uluslararası alanda öne çıkartan pek çok başarıya imza atan hekimleri ve bilim insanlarını tebrik etti.

Türk kültüründe her işin başının sağlık olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede, hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü ve deyimin olduğunu hatırlattığı konuşmasının ardından 14 Mart Tıp Bayramı ödüllerini dağıttı. Yılın Başhekimi ödülünü ise Çorumlu hemşehrimiz Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

