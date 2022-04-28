Yılın Ahi’si Yılmaz Dolu hayatını kaybetti
Çorum’da 2014 yılında Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından yılın Ahisi seçilen 84 yaşındaki terzi Yılmaz Dolu vefat etti.
Güncel 28.04.2022, 21:31
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Çorum merkezde 26 yaşından beri Çöplük Çarşısı içindeki Ayakkabıcılar Arastası’nda terzilik yapan Yılmaz Dolu’nun vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.
50 yıldır terzilik yapan Dolu, çevresi ve yakınları tarafından çok seviliyordu. Yılmaz Dolu’nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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