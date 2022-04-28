Yılın Ahi’si Yılmaz Dolu hayatını kaybetti

Çorum merkezde 26 yaşından beri Çöplük Çarşısı içindeki Ayakkabıcılar Arastası’nda terzilik yapan Yılmaz Dolu’nun vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.

50 yıldır terzilik yapan Dolu, çevresi ve yakınları tarafından çok seviliyordu. Yılmaz Dolu’nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

