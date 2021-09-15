Yılın Ahisi: Celal Özbayram

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından düzenlenen 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bu sene Yılın Ahisi ayakkabı tamircisi esnasından Celal Özbayram oldu.

Celal Özbayram’ın 52 yıldır mesleğini kesintisiz bir şekilde icra ettiğini belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, yetiştirdiği çok sayıda usta ve kalfa ile mesleğini en uzun süre devam ettiren bir esnaf olduğunu söyledi.

