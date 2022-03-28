Yıldız’dan Ceylan’a cevap

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın önceki gün AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Gülabibey Danışma Meclisi Toplantısı’nda muhalefet partilerine yönelik söylediği sözlerine yanıt verdi.

Erkan Yıldız mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli Çorum AKP'li vekilim Ceylan demişsiniz ki; muhalefet bu seçimde saat 18’de ampulleri söndürüp evine gidecek. Ha şunu bileydin..

Dersine iyi çalışmışsın ve de size güzel anlatmışlar ki; sizde konuyu iyi anlamışsınız, değil altıda bu halk size ampulleri öğünün sabahı söndürecek.

Yaptığınız doğalgaz zammının, mazot benzin zammının, yediği ekmeğin zammının, aşına katık ettiği yağın çayına koyduğu şekerin hesabını, Deli Dumrul misali geçmediği köprünün parasını ödediği her şeyin hesabını sandıkta patlayan ampulden gösterecek.

Ah be Ceylan’ım ampul söndü. Ortağının gönderdiği gaz lambasından yakıyorsunuz.

Size tavsiyem; sizde var mıdır bilmem ama ortaklık yaptığınız partide gaz lambası çoktur, oraya buraya yollamasınlar.

Seçim gecesi yolunuzu bulmaya ikinize de lazım olacak. Gazı bitirdiniz, fitilden yakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın.”

(Haber Merkezi)

