Yıldız: “Değerler sendikacılığı yapıyoruz”

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen Çorum Şubesi’nin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları ile Diyanet-Sen üyeleri katıldı.

İnalözü Köyü İmam Hatibi Numan Ali’nin Kur’an tilavetiyle başlayan toplantıda Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal bir açış konuşması yaptı.

Şanal’ın ardından kürsüye çıkan Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, sendika olarak her zaman milletin yanında yer aldıklarını söyledi. Çınar, sadece yetkili değil, aynı zamanda etkili bir sendikacılıkta yaptıklarını dile getirdi.

Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ise yaptığı konuşmada sendikalarının değerler sendikacılığını ilke edindiğini kaydetti. Çorum’da Diyanet Sen İl Yönetimi olarak çok başarılı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yıldız, “Sendika olarak 18 yıldır yetkiliyiz. Yetkinin verdiği rehavetle değil, sorumlulukla hareket etmeliyiz. 135 bin Diyanet personelinin sorumluluğunu taşıyoruz. Bizim yaptığımız boş, ideolojik, bağnaz bir sendikacılık değil. Biz değerler sendikacılığı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

