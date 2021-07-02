Yıldız Bek’in Sivas’ı anmak istemesine izin verilmedi

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde gündem dışı bölümde söz alan Yıldız Bek’in “Bugün 2 Temmuz, Sivas’ın yıldönümü” şeklinde konuşmaya başlamasının ardından ilk engelleme Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’tan geldi. “O konulara girmeyin” diyen Bektaş, Meclis gündeminin dışına çıkılmamasını istedi.

“İnsanlık adına burada kardeşlik mesajı vermek istiyorum, neden Meclis’i germek isteyim” diyen Bek’e bu sefer de AK Partili bir üye “Başbağlar’ı da anacak mısın?” derken, bir başka AK Partili meclis üyesi ise Sivas olaylarını anma yerinin İl Genel Meclisi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Bek ise, “Katliamda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle karanlık günler yaşamayalım” diyerek, konuşmasını sonlandırdı. (Taner ŞİMŞEK)

