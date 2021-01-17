Son Dakika

Yıldız Bek’in kızı nişanlandı

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek’in kızı, öğretmen Buket Bek, veteriner hekim Cihan Yiğit ile nişanlandı.

Güncel 17.01.2021, 19:22
107
Yıldız Bek’in kızı nişanlandı

Aile arasında yapılan nişan töreninde, genç çiftin yüzüklerini, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile eşi Leyla Köse taktı.

ÇORUM HABER, Yıldız-Galip Bek ve Nermin-Kenan Yiğit çiftlerini kutlar, evlilik yolunda ilk adımı atan Buket ile Cihan’a mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-1°
hafif kar yağışlı
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 17 Ocak 2021
İmsak 06:25
Güneş 07:54
Öğle 12:55
İkindi 15:24
Akşam 17:47
Yatsı 19:10

Gelişmelerden Haberdar Olun

@