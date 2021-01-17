Yıldız Bek’in kızı nişanlandı
CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek’in kızı, öğretmen Buket Bek, veteriner hekim Cihan Yiğit ile nişanlandı.
Güncel 17.01.2021, 19:22
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Aile arasında yapılan nişan töreninde, genç çiftin yüzüklerini, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile eşi Leyla Köse taktı.
ÇORUM HABER, Yıldız-Galip Bek ve Nermin-Kenan Yiğit çiftlerini kutlar, evlilik yolunda ilk adımı atan Buket ile Cihan’a mutluluklar diler.
(Haber Merkezi)
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