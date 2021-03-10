Yıldız Bek’in kızı Buket, hayatını Cihan ile birleştirdi

Genç çiftin nikâhı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılırken, şahitliklerini ise Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Filiz Çınar Dağtekin, Bahadır Keskin ve Eda Bülbül yaptı.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen nikâh töreninde Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın tarafından genç çifte içerisinde Türk Bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve fincan takımı armağan edildi.

ÇORUM HABER, Yıldız-Galip Bek ve Nermin-Kenan Yiğit çiftlerini kutlar, Buket ile Cihan’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkez)

