Yıldız Bek’in eşi rahatsızlık geçirdi
Güncel 02.06.2021, 22:13 02.06.2021, 22:17
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Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkanı Yıldız Bek’in eşi, emekli Milli Eğitim Müfettişi Galip Bek, “bağırsak düğümlemesi” rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bek’in rahatsızlığının giderilememesi halinde önümüzdeki günlerde ameliyata alınacağı öğrenildi. (Haber Merkezi)
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