Son Dakika

Yıldız Bek’in eşi rahatsızlık geçirdi

Güncel 02.06.2021, 22:13 02.06.2021, 22:17
78
Yıldız Bek’in eşi rahatsızlık geçirdi

Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkanı Yıldız Bek’in eşi, emekli Milli Eğitim Müfettişi Galip Bek, “bağırsak düğümlemesi” rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bek’in rahatsızlığının giderilememesi halinde önümüzdeki günlerde ameliyata alınacağı öğrenildi. (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@