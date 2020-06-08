Yıldız Bek: "Kilit taşı eksik köyler var"

Su ve kanalizasyon konusundaki verilere katıldığını ancak kilit taşı konu olduğunda bazı köylerde %100 kilit taşı tamamlanırken bazı köylerde ise 1 kilometre döşemenin ardından bırakıldığını bazı köy yollarının ise hala bozuk olduğu söyleyen Bek, muhtarların aradığında paranın olmaması nedeniyle hizmet götürülemediğini ifade ettiklerini anlattı.

Boğazkale’ye bağlı Sarıçiçek ve bir köyle daha yol isteğinin 5 yıldır giderilemediğini anlatan Bek, Şekerbey ve Ahmetoğlan köyleri yolunun Mehmet Bektaş’ın girişimleri sonucu yapıldığını, köy yolu ve kilit taşı konusunda tamamlanma oranının %99 olduğuna katılmadığını söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından konuşan İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş Yıldız Bek’in açıklamasına katılmadığını anlatarak, Özel İdarenin yaptığı çalışmaların ortada olduğunu ve köyler arasında ayırım yapılmadığını dile getirdi. Bektaş, “Her köy bizim köyümüz. Hizmette ayırımcılık yapılıyor sözlerine katılmıyorum” dedi. (Haber Merkezi)