Yıldız Bek: “Çorum’u büyük bir su sıkıntısı bekliyor”

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Bek, “Son günlerde Çorum’da büyük bir kuraklık yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayacağız. Bu doğrultuda Özel İdare’nin bir çalışması var mı? Projeleri nedir?” dedi.

Kırsal alanda yaşayan yurttaşlara “suyun tasarruflu kullanılması” konusunda eğitim faaliyeti yapılabileceğini veya broşürlerle yurttaşların bilgilendirilebileceğini anlatan Bek, “Büyük bir sıkıntı bizi bekliyor. Bununla ilgili Özel İdare’nin mutlaka bir çalışma başlatması gerekiyor” diye konuştu. (Haber Merkezi)