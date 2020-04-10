Yıldırım’dan Polis Teşkilatı’na 175. yıl kutlaması

Görevi başında şehit olan tüm polisleri de saygı, minnet ve rahmetle andığını kaydeden Yıldırım, İzmir’de Fethi Sekin, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda minicik yavrusuna doyamadan şehit olan Demet Sezen, Hemşerimiz Şehit Emre Beker ve daha nice kahramanı şehit vermiş olan ömrünü vatana adayan yüce polis teşkilatına sahip olunduğunu ve her bir ferdiyle insanların huzur ve güvenliğini tesis eden yüce polis teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladığını dile getirdi. (Haber Merkezi)