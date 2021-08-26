Yıldırım ve Üzelgün’den geçmiş olsun

Çorum’un önceki valilerinden; Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım ile emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün, dostları Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım ve Üzelgün’ün eşi Zeren Üzelgün de Hülya-Mehmet Yolyapar çiftine geçmiş olsun temennisinde bulundular. (Haber Merkezi)