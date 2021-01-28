Yıldırım ve Başaranhıncal’dan Yılmaz Kaya’ya taziye ziyareti

Bilindiği gibi Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kaya’nın 72 yaşındaki babası Mehmet Kaya, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı kanser hastalığı sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve 15 Ocak 2021 günü Ulumezar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Bu kapsamda Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan’a taziye ziyaretinde bulunarak bir süre görüştüler.

Yılmaz Kaya ile Mustafa Şahan heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)