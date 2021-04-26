Yıldırım: “Şimdi One Munite demenin vakti”

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’in 24 Nisan günü yaptığı açıklamada 1915’te Ermeni Tehciri sırasında yaşanan ölümlerle ilgili “soykırım” ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen BBP İl Başkanı Yıldırım; “Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden "Ermeni Soykırımı"nı tanıyacağı duyurulmuş... Şimdi masaya yumruğu vurup "Yeter!" demenin vaktidir. "Van minut" demenin vaktidir bugün...” diye konuştu.

ABD Başkanı Biden’e tepki göstererek her yıl 24 Nisan geldiğinde ABD Başkanı’nın ne diyeceğini beklemekten bıktığımızı dile getiren Şakir Yıldırım konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Çanakkale'de, Balkanlarda, Kafkaslarda, Filistin'de yedi düvele karşı Ölümüne varlık mücadelesi sürdürdüğümüz 1915 şartlarında emperyalizmin göz kırpmasıyla vatanın bir bölümünü kana bulayan Ermeni Taşnakçıları yine Osmanlı toprakları içinde başka bir bölgeye göç ettirmek Talat Paşa hükümetinin gerçekleştirdiği en hayırlı icraattır" deyin...

Bundan böyle de devletin varlığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin can ve mal güvenliğine kim kastederse aynısını yapmaktan çekinmeyeceğiz" deyin...

“Her yıl 24 Nisan geldiğinde "Acaba ne diyecekler" diye sizin ağzınıza bakmaktan bıktık." deyin...

Eğer bu iki yüzlü tavrınızı sürdürecek ve bize aba altından sopa göstermeye devam edecekseniz derhal İncirlik'ten ve Kürecik'ten tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin" deyin... “One Minute” deyin”

(Ömür SOYTEMİZ)

