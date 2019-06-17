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Yıldırım için gece-gündüz çalışıyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arslan Kaynar, Cumhur İttifakı İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek için İstanbul’da seçim çalışması yapıyor.

Yıldırım için gece-gündüz çalışıyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arslan Kaynar, Cumhur İttifakı İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek için İstanbul’da seçim çalışması yapıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:16
Yıldırım için gece-gündüz çalışıyorlar

Çorum Eskice Köyü Derneği, Kargı İlçesi Çetmi Köyü Derneği’nde Çorumlularla bir araya gelen Arslan Kaynar, Kargılılardan Binali Yıldırım’a destek istedi.

Esenlerde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Yıldırım’da destek sözü alan İl Başkanı Arslan Kaynar’a Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Son olarak seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa’da Çorumlu esnafı işyerlerinde tek tek ziyaret eden Arslan Kaynar, akşamları da ev ziyaretleri yapıyor. Özellikle de Çorumlu ailelerin evlerini ziyaret eden Arslan Kaynar, 23 Haziran seçimlerinin öneminden bahsetti. Kaynar, ziyaretlerde kendilerine gösterilen ilgi alakadan son derece memnun kaldıklarını belirterek, “Hemşehrilerimiz 23 Haziran’da gerekeni yapacaktır. Bizler ülkemizin bekası ve geleceği için hemşehrilerimizden destek istedik. Onlar da bizi bağrına basarak destek sözü veriyorlar. İnanıyorum ki, 23 Haziran günü kazanan Cumhur İttifakı olacak, kazanan Türkiye olacak, İstanbul olacaktır” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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